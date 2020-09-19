В Хабаровске вновь вышли на акцию протеста. Демонстрантам пытались помешать классической музыкой

Во время митинга власти устроили на площади аудиоконцерт классической музыки, посвященный 250-летию со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена , который родился в декабре.

В Хабаровске одиннадцатую субботу подряд прошла несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала . Протестующие, как и раньше, собрались у здания областного правительства.

Демонстранты также прошли шествием по главной улице города. Власти сообщили, что на митинг вышли 600 человек, однако сами участники акции и местные издания насчитали намного больше — около 2000 человек.

Протесты в Хабаровске продолжаются уже третий месяц. Изначально митингующие требовали, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские.

В конце августа Ирина Шихман выпустила документальный фильм о протестах в Хабаровске.