В сети появилась ранее неопубликованная песня Принса «I Need A Man»

По информации CoS, трек был написан Принсем в 1981 году для женского коллектива The Hookers, который впоследствии был назван Vanity 6. Группа выпустила в 1982 году свой единственный альбом, но песня «I Need A Man» в него не вошла.

В сети появилась ранее неопубликованная песня певца Принса «I Need A Man». Ее запись выложили на ютьюб-канале музыканта.

В 1987 году Принс предложил певице Бонни Райт исполнить переработанную версию «I Need a Man», но сотрудничество музыкантов так и не состоялось. В итоге трек не был выпущен.

Сейчас песню опубликовали в качестве превью к переизданию альбома Принса 1987 года «Sign O’ the Times», в которое войдут 63 ранее не известные песни музыканта, а также не выходивший прежде концертный фильм.

Ранее семья певца выпустила посмертный клип на его песню «Baltimore», посвященную беспорядкам в городе Балтиморе в 2015 году. «Афиша Daily» писала о вкладе Принса в музыку, рассказывала, какие альбомы стоит переслушать, а в апреле опубликовала отрывок из автобиографии певца «The Beautiful Ones».