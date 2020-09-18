Оззи Осборн выпустил клип к своему классическому хиту «Crazy Train»

В официальном магазине мерча Оззи также появились новые товары, связанные с «Blizzard of Ozz» (худи, футболки, значки, постеры и даже паззлы). Анонсировано переиздание в HD-качестве документального фильма «30 Years After the Blizzard», выпущенного в 2010 году, а также специальное издание самой пластинки.

Рок-музыкант Оззи Осборн выпустил клип на классический хит «Crazy Train» со своего сольного альбома «Blizzard of Ozz», которому в 2020 году исполняется 40 лет (собственно, видео приурочено к этому юбилею).

21 февраля у Оззи вышел альбом «Ordinary Man» — его первая сольная работа с 2010 года. Пластинка была записана всего за четыре недели, и Оззи заметил в прошлом сентябре, что чувствовал, будто умирает, пока снова не взялся за музыку. «Афиша Daily» включила альбом в список лучших метал-альбомов первой половины 2020 года.

Предыдущую пластинку — «Scream» — Оззи выпустил в далеком 2010 году, а после этого он вновь воссоединился с Black Sabbath, чтобы отправиться с группой в два тура, включая финальный «The End». Больше с Black Sabbath Оззи играть не планирует.

В 2018 году вышла автобиография «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». «Афиша Daily» публиковала отрывок из книги о самом странном реалити-шоу «Семейка Осборнов». К сожалению, недавно музыкант признался, что у него болезнь Паркинсона. Ему даже пришлось отменить концертный тур ради лечения. Также он заявил, что постоянно испытывает «невероятные боли», и болезнь Паркинсона тут не главная проблема — все из‑за травмы, полученной в 2003 году после падения с квадроцикла.