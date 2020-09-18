перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился подкаст «Пойдем домой» для людей, которые хотят взять собаку из приюта 0:51
Задержанные посетители клуба «Мутабор» будут судиться с властями 0:17
Голосовой помощник «Алиса» научилась по-разному общаться со взрослыми и детьми Вчера в 23:37
Ozzy Osbourne/YouTube Оззи Осборн выпустил клип к своему классическому хиту «Crazy Train»
Оззи Осборн выпустил клип к своему классическому хиту «Crazy Train» Вчера в 23:21
Сын Уилла Смита запускает шоу о расовой и социальной несправедливости Вчера в 23:07
The Smashing Pumpkins анонсировали двойной альбом и показали трейлер своего мультфильма Вчера в 23:00
TikTok надеется обойти запрет на работу в США при помощи Facebook и Instagram Вчера в 22:45
The Weeknd/YouTube The Weeknd собирается выпустить альбом после карантина и мечтает о карьере в кино
The Weeknd собирается выпустить альбом после карантина и мечтает о карьере в кино Вчера в 22:33
В резиденцию посла США в России прорвался россиянин на автомобиле Вчера в 22:02
«Аэрофлот» соберет экспертную группу для изменения правил перевозки животных Вчера в 21:44
Американская певица Эйва Макс выпустила дебютный альбом «Heaven&Hell» Вчера в 21:30
На фестивале «Кинотавр» вручили награды. Гран-при получила якутская картина «Пугало» Вчера в 20:48
Путин и Трамп получили Шнобелевскую премию, TikTok запретили в США и другие новости дня Вчера в 20:45 Дайджест
Lady Gaga/YouTube Клиническая смерть Леди Гаги и мексиканская пустыня в клипе на трек «911»
Клиническая смерть Леди Гаги и мексиканская пустыня в клипе на трек «911» Вчера в 20:23
Минздрав назвал два препарата, которыми можно лечиться от COVID-19 вне больницы Вчера в 20:08
Большинство россиян считают, что москвичи отличаются от остальных граждан Вчера в 19:39
«Лютик» представит альбом «Банши» и новые песни в клубе Powerhouse в сентябре Вчера в 18:40
К 2030 году Lego заменит пластик в своих конструкторах на перерабатываемые материалы Вчера в 18:15
Mutabor/Facebook System 108 устроит вечеринку в Mutabor 19 сентября. В лайнапе Mujuice, Филипп Горбачев и не только
System 108 устроит вечеринку в Mutabor 19 сентября. В лайнапе Mujuice, Филипп Горбачев и не только Вчера в 17:57
Финалистка «Голос. Дети» отказалась выступать в поддержку Лукашенко. Ее песню отдали другой девочке Вчера в 17:38
Отключить рекламу

Оззи Осборн выпустил клип к своему классическому хиту «Crazy Train»

Илья Голубев
Вчера в 23:21

Рок-музыкант Оззи Осборн выпустил клип на классический хит «Crazy Train» со своего сольного альбома «Blizzard of Ozz», которому в 2020 году исполняется 40 лет (собственно, видео приурочено к этому юбилею).

В официальном магазине мерча Оззи также появились новые товары, связанные с «Blizzard of Ozz» (худи, футболки, значки, постеры и даже паззлы). Анонсировано переиздание в HD-качестве документального фильма «30 Years After the Blizzard», выпущенного в 2010 году, а также специальное издание самой пластинки.

21 февраля у Оззи вышел альбом «Ordinary Man» — его первая сольная работа с 2010 года. Пластинка была записана всего за четыре недели, и Оззи заметил в прошлом сентябре, что чувствовал, будто умирает, пока снова не взялся за музыку. «Афиша Daily» включила альбом в список лучших метал-альбомов первой половины 2020 года.

Предыдущую пластинку — «Scream» — Оззи выпустил в далеком 2010 году, а после этого он вновь воссоединился с Black Sabbath, чтобы отправиться с группой в два тура, включая финальный «The End». Больше с Black Sabbath Оззи играть не планирует.

В 2018 году вышла автобиография «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». «Афиша Daily» публиковала отрывок из книги о самом странном реалити-шоу «Семейка Осборнов». К сожалению, недавно музыкант признался, что у него болезнь Паркинсона. Ему даже пришлось отменить концертный тур ради лечения. Также он заявил, что постоянно испытывает «невероятные боли», и болезнь Паркинсона тут не главная проблема — все из‑за травмы, полученной в 2003 году после падения с квадроцикла.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
джаз
«Рихтерфест-2020»
Лучший авангардный фестиваль Москвы
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
триллер
Антебеллум
Триллер про рабство от продюсеров «Прочь» и «Мы»

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Оззи Осборн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить