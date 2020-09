Оззи Осборн выпустил клип к своему классическому хиту «Crazy Train»

Рок-музыкант Оззи Осборн выпустил клип на классический хит «Crazy Train» со своего сольного альбома «Blizzard of Ozz», которому в 2020 году исполняется 40 лет (собственно, видео приурочено к этому юбилею).

В официальном магазине мерча Оззи также появились новые товары, связанные с «Blizzard of Ozz» (худи, футболки, значки, постеры и даже паззлы). Анонсировано переиздание в HD-качестве документального фильма «30 Years After the Blizzard», выпущенного в 2010 году, а также специальное издание самой пластинки.