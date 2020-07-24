В «Афише Daily» мы очень мало внимания уделяем металу, однако же и там происходит много интереснопго. Выбрали 13 главных альбомов жанра за первое полугодие: от сладжа до краста. Плейлист прилагается.

Body Count «Carnivore»

Body Count, группа одного из апологетов старой школы рэпа Ice-T, снова не сдерживает себя и выдает такой звук, что от него не спасет и молитва. При этом его уличное флоу с каждым годом все лучше контрастирует с брутальной, технически выверенной мясорубкой, которая перемолола и два классических хита Ice-T конца 80-х — «6 In Tha Morning» и «Colors». Гитары раскачиваются и обрушиваются на слушателя лавиной звука, переходят в брейкдауны или размеренные марши. На этом фоне звучат призывы Ice-T разорвать оковы лжи и посмотреть, наконец, правде в лицо. Он уже почти не читает о совсем уж незаконных вещах, как раньше, но все так же презирает общественное мнение. Слушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube. Cro-Mags «In The Beginning»

Cro-Mags уже 40 лет играют грубую смесь трэш-метала и панк-рока. Группа почти не экспериментирует, и звучание каждого нового альбома вполне предсказуемо. В данном случае это к лучшему — яростные и энергичные треки на грани и за гранью хардкор-панка с не смолкающим призывом идти против системы. Пластинка ничуть не уступает лучшим из старых записей Cro-Mags, а в чем‑то даже и превосходит их: соло теперь появляются чаще, звук стал немного тяжелее и в меру чище, гитары — грубее, а вокал — агрессивнее. Слушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube. Haunt «Mind Freeze»

Haunt играют проверенный, но не ностальгический хэви метал, с редким, но своевременным добавлением нежных синтезаторов. Группа будто потерялась в альтернативных 80-х, которые так и не закончились, и для выживания ей пришлось подружить перегруженные гитары и электронику. Отголоском той эпохи в каждой песне слышится немного дерзкого глэм метала, пусть и лишенного сексуальности, и много романтического пафоса. Слушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube. Midnight «Rebirth by Blasphemy»

Музыка Midnight своим естеством призывает крушить, ломать или еще как‑нибудь буянить. Их новый альбом — быстрый, хлесткий и грязный, но красивый, как летний закат: неудержимая агрессия сочетается здесь с удивительными музыкальными гармониями. Midnight показывают весь спектр тяжелой музыки между крастом (мрачным, агрессивным и металлизированным ответвлением панк-рока) и деконструированным хэви. Поначалу в звуке превалирует панк, но постепенно музыка смещается в чистый метал, причем очень даже в духе старой школы. Слушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube. Vader «Solitude in Madness»

Поляки из Vader с 80-х играют эпический дэт-метал почти в одном и том же темпе и, похоже, не собираются его терять. Примерно 20 лет назад они нашли свой идеальный баланс скорости, агрессии и брутальности и до сих пор успешно следуют этой формуле, сочетая мрак и техничность дэт-метала с разнузданностью трэша, из которого он когда‑то и родился. На новом альбоме все также обло, озорно и лаяй. Слушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube. Dopelord «Sign of the Devil»

Эта молодая польская группа выдала самый жирный, тягучий и низкий звук в этом году — вряд ли кто‑то сможет записать что‑то подобное в ближайшее время. Немного дума с самого начала, замогильная баллада в середине, но в основе — медитативные риффы, волнами медленно обволакивающие все тело, и вокал в стиле молодого Оззи, если бы он стал не рок-звездой, а повелителем какого‑нибудь легендарного болота. Слушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube. Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs «Viscerals»

В начале своего творческого пути эти парни репетировали тайком в церкви, и кто‑то из местных жителей пожаловался на странный шум в полицию. Полицейские приехали, нашли в церкви музыкантов и сказали им: «Рубите дальше» («Keep Rockin»), после чего уехали. Эта милая зарисовка подчеркивает самобытность Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs. Они талантливо объединяют тяжелую психоделику и британский панк-рок, оставляя от последнего только вокал, который, впрочем, все равно размазывает по гитарным риффам. Звучит альбом грубо и опасно, но в чем‑то даже величественно. Песни иногда слишком быстрые, иногда — до неприличия медленные, но всегда очень громкие — настоящая жанровая буря. Слушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube. Boris «No»

<a href="http://boris.bandcamp.com/album/no" target="_blank" rel="noopener">NO by Boris</a>

Японские экспериментаторы Boris выпустили самый прямолинейный альбом в своей дискографии за последние лет десять. Как и прежде, нойз играет ключевую роль (как и в поп, и в стоунер, и других альбомах Boris), и пластинка получилась очень шумная. Несмотря на это поклонники группы все равно рискуют получить вместо привычной стены звука порцию панк-рока (впрочем, их уже давно не застать врасплох), периодически срывающегося в сладж (очень тяжелый, очень медленный депрессивный и неуютный метал). Слушать «ВКонтакте», на YouTube. Paradise Lost «Obsidian»

Paradise Lost больше 30 лет записывают приличный готический метал, почти ни на шаг не отступая от своих стандартов. Таким же получился «Obsidian» — вдумчивым и печальным, с меланхоличными партиями фортепиано и пространными абстрактными текстами. Только вокал, в отличие от других работ Paradise Lost последних десяти лет, сменился с чистого на гроул. Это, вероятно, связано с влиянием дума и дэт-метала, под которое в последнее время попали участники группы — по их собственному признанию). Но даже такое влияние не повлияло на общую атмосферу, и в итоге мы все равно получили качественный готик-метал, который приятно послушать в минуты тоски и рефлексии. Слушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube. Jambattista «Seeking the Seeker»

«Seeking the Seeker» — редкий пример хорошей российской тяжелой психоделики. Это классический стоунер-дум — бесконечный трип с усыпляющими гитарными переборами и шумными фуззовыми партиями. Космические мелодии в стиле психоделики 70-х мягко сочетаются с ненавязчивым вокалом. С последним у российских стоунер-групп обычно проблемы из‑за выкрученной громкости или даже слишком сильного акцента вокалиста, но у Jambattista голос звучит органично и не режет слух. Слушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube. Оззи Осборн «Ordinary Man»

Сольный материал Оззи Осборна заметно отличается от работ Black Sabbath, но имеет вполне узнаваемый стиль — хулиганский и при этом величественный метал с вязкими наслаивающимися друг на друга гитарами. Этот стиль не меняется уже годами (предыдущий альбом Оззи — «Scream» — вышел десять лет назад). «Ordinary Man» — рефлексия Оззи над прожитыми годами, насыщенной событиями жизнью и признанным творчеством. Хотелось бы слышать подведение итогов очередного этапа, но альбом больше похож на прощание — Оззи уже не молод и, к тому же, болен — но всем бы так прощаться. Elder «Omens»

Elder больше десяти лет выпускали добротный психоделический стоунер, а теперь неожиданно для всех записали приличный прогрессив-метал альбом. Вероятно, это связано с серьезными изменениями в группе — ушел один из ее основателей , барабанщик Мэтт Кауто, а вместо одного в составе теперь двое гитаристов. Привычные для Elder тяжелые протяженные риффы с мелодичными переборами на фоне или исчезли совсем, или отошли на второй план. Теперь на первом плане сменяющие друг друга техничные и часто мелодичные проигрыши (как положено в прогрессив- и пост-метале). При этом длительность треков не изменилась (в среднем — 10 минут), а электронные партии, робкие на предыдущих альбомах группы, стали заметно смелее. Слушать на «Яндекс.Музыке», во «ВКонтакте», на YouTube. Elephant Tree «Habits»

Как и положено качественной психоделике, весь альбом — одно бесконечное путешествие в глубины космоса и сознания одновременно (только хорошая психоделика умело сочетает исследование внутреннего и внешнего). Мечтательный вокал и тягучие гитары, растянутые во времени и пространстве, рассказывают настоящую историю — новую для каждого слушателя и для каждого прослушивания. Вселенский спектакль с балладой в антракте, и неизведанным космосом в обоих действиях. Слушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube.