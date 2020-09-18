Минздрав назвал два препарата, которыми можно лечиться от COVID-19 вне больницы

Министерство здравоохранения России разрешило использовать два препарата для лечения COVID-19 вне больниц, сообщает РИА «Новости».

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях. Ранее препараты могли применяться исключительно для лечения пациентов в стационарах», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что речь идет о препаратах «Арепливир» производства группы «Промомед» (завод «Биохимик») и «Коронавир» от компании «Р-Фарм». Представители «Промомед» заявили ТАСС, что готовы выпустить свое лекарство в продажу с 21 сентября.

Фавипиравир был разработан в Японии еще в 2014 году для лечения гриппа. После начала пандемии коронавируса он стал первым препаратом, зарегистрированным как лекарство от COVID-19.

В России за последние сутки выявили 5905 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились уже более 1 млн человек, во всем мире — более 30 млн. Накануне глава ООН объявил, что пандемия вышла из‑под контроля.