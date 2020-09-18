В России за сутки выявили 5905 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Ростовской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Кемеровской и Воронежской областях, а также в Ставропольском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 091 186, из них более 901 тыс. выздоровели, более 19 тыс. скончались. За последние сутки вылечились 5339 человек, умерли 134 пациента.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 30,1 млн человек, 946 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,6 млн), на втором — Индия (5,2 млн), на третьем — Бразилия (4,4 млн).