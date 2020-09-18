В России за сутки выявили 5905 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Ростовской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Кемеровской и Воронежской областях, а также в Ставропольском крае.