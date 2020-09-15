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Роспотребнадзор: человек, переболевший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:36

Переболевший коронавирусом человек может выделять его до 90 дней. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Как рассказала Попова на заседании президиума РАН, человек, у которого нет симптомов и хорошие анализы крови, все равно долгое время выделяет коронавирус из носа. «Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова также подчеркнула, что Россия находится на 106-м месте среди других стран по уровню смертности от коронавируса и на 40-м месте в мире по уровню заболеваемости, исходя из расчета на 100 тыс. человек.

Выступая на заседании президиума, Попова упомянула, что в России в данный момент разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавирусной инфекции. Этим занимаются 17 отечественных научных организаций. Всего же в мире, по словам главы Роспотребнадзора, на стадии клинических испытаний находятся 36 вакцин.

Недавно глава инфоцентра по коронавирусу, доктор Александр Мясников, призвал радоваться возрастающему числу заразившихся коронавирусом. При этом он назвал информацию о количестве заболевших COVID-19 «бессмысленной цифрой», которая может показать только количество проведенных тестов.

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