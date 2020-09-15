Роспотребнадзор: человек, переболевший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней

Переболевший коронавирусом человек может выделять его до 90 дней. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Как рассказала Попова на заседании президиума РАН, человек, у которого нет симптомов и хорошие анализы крови, все равно долгое время выделяет коронавирус из носа. «Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова также подчеркнула, что Россия находится на 106-м месте среди других стран по уровню смертности от коронавируса и на 40-м месте в мире по уровню заболеваемости, исходя из расчета на 100 тыс. человек.

Выступая на заседании президиума, Попова упомянула, что в России в данный момент разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавирусной инфекции. Этим занимаются 17 отечественных научных организаций. Всего же в мире, по словам главы Роспотребнадзора, на стадии клинических испытаний находятся 36 вакцин.

Недавно глава инфоцентра по коронавирусу, доктор Александр Мясников, призвал радоваться возрастающему числу заразившихся коронавирусом. При этом он назвал информацию о количестве заболевших COVID-19 «бессмысленной цифрой», которая может показать только количество проведенных тестов.