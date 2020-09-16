Фестиваль Booking Machine перенесли на 2021 год. Он пройдет в последние выходные следующего лета

Фестиваль Booking Machine перенесли на 2021 год. Об этом сообщается в соцсетях концертного агентства.

Мероприятие перенесли на последние выходные лета 2021 года. Купленные ранее билеты будут действительны на новую дату, рассказали в букинг-агентстве.

«В последний момент мы получили информацию от регулирующих органов, что провести фестиваль в задуманном нами масштабе в этом году не получится. Делать из нашего фестиваля камерную вечеринку мы не хотим», — говорится в заявлении Booking Machine.

Тем не менее организаторы фестиваля пополнят лайнап 2021 года новыми именами. 28 августа 2021 года в Music Media Dome на двух сценах выступят ATL, Loqiemean, Saluki, Mnogoznaal, Zavet, Thomas Mraz, May Wave$, Эрика Лундмоен, Wildways, «Казускома», «Лауд», polnalyubvi, Dequine, Алмо, Everthe8, Ian Hopeless, STÁNTI и Санторин.