«По ходу, не состоится»: фестиваль «Боль» перенесли на сентябрь из‑за пандемии (а может, и нет)

Организаторы фестиваля независимой музыки «Боль» объявили в соцсетях о том, что фестиваль переносится из‑за пандемии коронавируса. Они выложили на стене официального сообщества «Боли» в «ВКонтакте» скан листка с текстом сообщения о переносе фестиваля, написанным от руки.

«По ходу, в эти выходные «Боль» не состоится. Пройдет ли в сентябре? Может быть. А может, и нет. А может, и да. Когда‑нибудь точно пройдет. Главное, что после трех месяцев самоизоляции мы идем на поправку», — написано на скане. После этого идет место для подписи, рядом с которым печатными буквами написано «Я жалею, что подписался на этот фестиваль».

Пользователи в комментариях отметили, что почерк на скане похож на почерк главного организатора «Боли» Степана Казарьяна. Некоторым подписчикам паблика «Боли» в «ВКонтакте» понравился юмор организаторов фестиваля. Другие считают такое заявление примером неуважения к аудитории. «Офигенно, отшутиться в пассивно-агрессивной форме после нескольких месяцев игнора. Здорово, по-взрослому», — пишут в комментариях.

Организаторы уточнили, что все купленные билеты будут действительны на другие даты, однако не уточнили, на какие. Ранее было объявлено, что «Боль» пройдет в Москве 3–5 июля 2020 года.

В 2019 году «Боль» проходила в культурном центре ЗИЛ с 5 по 7 июля. На фестивале выступили Death Grips, Sophie, Black Midi, Warmduscher, «Пасош», «Аигел», «ГШ» и многие другие. О том, почему все от него в восторге, читайте в отдельном материале «Афиши Daily». Наш подкаст с Казарьяном можно послушать здесь.