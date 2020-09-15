Суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до декабря

Мосгорсуд 15 сентября признал законным продление до 7 декабря срока содержания под стражей советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — заявила судья.

Сафронов останется в СИЗО.

Ранее более 140 политиков и журналистов передали защите Сафронова положительные характеристики и личные поручительства за него. Среди них — главный редактор РБК Петр Канаев, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и другие.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).