Более 140 журналистов и политиков поручились за Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене

Более 140 политиков и журналистов передали защите журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, положительные характеристики и личные поручительства за него, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Среди поручителей главный редактор РБК Петр Канаев, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, заместитель шеф-редактора газеты «Коммерсант» Иван Сухов, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина, журналист и муниципальный депутат Хамовников Илья Азар и другие.

Сегодня, 2 сентября, Лефортовский суд Москвы рассмотрит прошение сотрудников ФСБ, расследующих дело Сафронова, о продлении его ареста. Защита считает, что содержание под стражей для обвиняемого в данном случае незаконно.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Следствие считает, что Иван Сафронов передал секретные сведения чешской разведке с личного компьютера в своей московской квартире.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).