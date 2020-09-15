В России за сутки выявили 5529 новых пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявили 5529 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране уже 884 305 человек заразились коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Больше всего случаев зарегистрированы в Москве (730), Петербурге (206) и Ростовской области (165). За сутки умерли 150 человек с подтвержденным коронавирусом (за все время уже 18 785), вылечились — 5605 (за все время 884 305).