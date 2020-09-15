В России за сутки выявили 5529 новых пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявили 5529 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране уже 884 305 человек заразились коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.
Больше всего случаев зарегистрированы в Москве (730), Петербурге (206) и Ростовской области (165). За сутки умерли 150 человек с подтвержденным коронавирусом (за все время уже 18 785), вылечились — 5605 (за все время 884 305).
По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже 29,2 млн человек, 928 тыс. из них умерли, но большинство (19,8 млн) выздоровели. Больше всего случаев заражения выявлено в США (6,5 млн), Индии (4,9 млн) и Бразилии (4,3 млн). Россия в этом списке на четвертом месте.
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число новых заражений с каждым днем только растет во всем мире. Некоторые страны (например, Израиль) снова закрываются на карантин.