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ВОЗ: число заражений коронавирусом в мире только растет

Илья Голубев
Сегодня в 9:57

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 307,9 тыс. новых выявленных случаях заражения коронавируса в мире. Это очередной антирекорд. причем предыдущий был поставлен всего неделю назад, 6 сентября (306,9 тыс.).

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились уже 28,6 млн человек, хотя по статистике университета Джонса Хопкинса это число уже перевалило за 29 млн. Число смертей пациентов с COVID-19 приближается к миллиону (917 тыс. человек согласно информации ВОЗ или 923 тыс. человек по данным университета).

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США (6,5 млн), в Индии (4,8 млн) и Бразилии (4,5 млн), Россия в этом списке находится на четвертом месте (более 1 млн).

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса, которую назвали «Спутник V». Позже в непубличном отчете Центра имени Гамалеи появилась информация, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. При этом иностранные вакцины российские власти закупать не планируют.

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