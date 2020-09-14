Израиль вновь введет полный локдаун из‑за коронавируса. Он продлится три недели

Правительство Израиля объявило о введении полного локдауна в стране на три недели в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно планам израильских властей, режим начнет действовать в пятницу, 18 сентября, в 14.00 по местному времени (эквивалентно московскому. — Прим. ред.). Он продлится до 9 октября.

В это время будут закрыты почти все школы в стране. Жителям запретят отходить от дома далее, чем на 500 метров. Также не будут работать торговые центры и рестораны.

Аэропорт Тель-Авива из‑за локдауна закрывать не планируют. Кроме того, разрешат продолжить работу частным компаниям — при условии, что они будут соблюдать меры по борьбе против коронавируса. Клиентов им принимать будет нельзя.

Продолжат работать аптеки и супермаркеты. При этом в помещении можно будет собираться группам не более чем из 10 человек, а на улице — не более 20.

Из‑за роста числа заражений коронавирусом — число заражений ежедневно в последнее время в стране составляет до 4000 человек — идет большая нагрузка на израильские границы. Правительство страны решило снизить ее при помощи введения трехнедельного карантина.

Помимо этого, власти Израиля опасаются, что инфекция может распространяться в ускоренном порядке: в ближайшее время в стране должны справлять религиозные праздники. В частности, празднование еврейского нового года как раз приходится на следующую пятницу, а праздника Йом-кипур — на 27 сентября.