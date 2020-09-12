Режиссер Андрей Хржановский получил почетный приз «Кинотавра»

Режиссер и мультипликатор Андрей Хржановский, известный по картинам «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину», «Лев с седой бородой» и «Полтора кота», получил почетный приз фестиваля «Кинотавр», который накануне стартовал в Сочи. Об этом сообщил ТАСС.

Приз за вклад в кинематограф и преодоление границ между видами искусств вручил президент киносмотра Александр Роднянский. Хржановского он назвал «выдающимся человеком». Картина Хржановского «Нос, или Заговор «не таких»» открыла кинофестиваль.

«Такой приз ко многому обязывает, и я уже придумал новый фильм, за это отдельное спасибо этому фестивалю», — сказал Хржановский. Также режиссер призвал чиновников всегда помнить, что культура — это не только коммерция, но и искусство.

31-й фестиваль «Кинотавр» продлится до 18 сентября. С его конкурсной программой можно ознакомиться здесь, а прочитать интервью с актрисой Анной Чиповской, которая привезла на киносмотр сразу четыре картины — здесь.