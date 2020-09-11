— Домашнее насилие в России — частое явление. Если люди живут в этой атмосфере, то почему не поддерживают закон о домашнем насилии?

Зуева: Просто для кого‑то насилие в семье — это норма. «Бьет — значит любит». Для кого‑то ненормально, и поэтому они поднимаются и говорят. Но вообще это не только про насилие мужчин над женщинами в семье. Я наблюдала, пребывая в одной деревенской местности, как местная жительница избивала своего мужа чуть ли не веслом. Я подумала «Господи Боже, о чем тут вообще можно говорить, когда это у нас с двух сторон — такое тотальное неуважение друг к другу? Она его веслом. Он ей в ответ». Про родителей, которые в чудовищном эмоциональном дисбалансе поднимают руки на своих беззащитных детей, я вообще молчу. И так далее. Мне кажется, одна из проблем в семьях в неуважении друг к другу, все это обоюдное насилие в семьях вытекает из этого. А это уже про работу над личностным развитием. Мне кажется «любовь» неотделима от «уважения». Я озвучила лишь одну из причин, отчего это происходит, а их множество.

Чиповская: Ксюша говорит очень верно. Но вообще мне кажется, что все это превращается в бесконечную болтовню. Толку об этом говорить, надо что‑то делать. Почему женщина, которая защищается от какого‑то ублюдка, садится за преднамеренное убийство? Почему это происходит? Потому что так устроено общество. Три человека могут кричать, что это плохо, а остальные триста три человека с удовольствием обсасывают подробности этого события в фейсбуке — поэтому все время хочется удалить оттуда страницу. Это не кто‑то, не дядечка сверху сказал: «бить баб разрешаю» или «бить баб запрещаю». Это паттерн поведения. Потому что «давай не выносить сор из избы». Это то, чему нас учат с детства. Те, кого можно отнести к осознанному обществу, — у нас в стране это не процент, а погрешность в статистике.

— И что нужно, чтобы это изменилось?

Чиповская: Мне кажется, искусство, литература, театр, кино что‑то могли бы сделать со своей стороны. Но этого недостаточно. Прежде всего, нужно, чтобы люди хотели развиваться и жить лучше.

— Ты пришла к чему-то хорошему в своей жизни, но может ли прийти к этому героиня?

Зуева: Маша — человек ищущий любви. Взаимной любви. Более того — она способна любить. То, что она испытала с героем Андриса [Кейшса], непередаваемо. Это интенсивный положительный опыт, которого раньше не было. Я думаю, что не было подобного опыта и у ее возлюбленного. Им удалось испытать настоящую любовь, и мне кажется, что, если тебе в твоей жизни дано встретить и испытать такое, это настоящий дар. А на вопрос, как закончится история героини, должен ответить каждый зритель самостоятельно.

— Почему ты пригласила на главную роль, роль пацанки с окраины, Аню? Нетипичная для нее роль.

Чиповская: Я расскажу предысторию, ладно? У нашей общей подруги был день рождения, мы обе пришли, не подозревая, что встретим друг друга, хотя знакомы давно, еще со времен Школы-студии МХАТ. Все веселятся, кричат, выпивают. В какой‑то момент Ксюша смотрит на меня и говорит: «Я пришлю тебе сценарий». Я не особо серьезно отнеслась к этому заявлению — чего только люди не говорят друг другу на вечеринках. Но она действительно прислала. И вот тут я сильно удивилась: такие роли мне редко предлагают.

— Что привлекло тебя в героине?

Чиповская: Пульсирующая через край боль. Кроме того, многие личные триггеры оказались у нас с Ксюшей общими. Так мы и решили делать этот фильм вместе.

Зуева: На том дне рождения я повернула голову и вдруг увидела сидящую рядом со мной Аню. Одного взгляда на нее мне хватило, чтобы понять, что я, кажется, нашла наконец актрису. Маша — главная героиня фильма — мне виделась настоящей, нежной, надломленной, при этом сильной, но, главное, фантастически красивой. Аня подходила, как никто.

— Ты сомневалась, браться за роль или нет?

Чиповская: У меня не было сомнений, соглашаться или нет. Скорее я не до конца верила, что это все-таки произойдет. Мы довольно долго искали деньги, я сказала себе, что поверю только тогда, когда окажусь на съемочной площадке. Сценарий в одну секунду стал моим личным, впускать в себя такое очень непросто.

Зуева: Это очень эмоциональный материал, он требовал тотального включения.