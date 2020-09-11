В сети появилась короткометражка о Билли Бутчере из «Пацанов»

Видео собрано из сцен, которые должны были войти во второй эпизод второго сезона шоу. Создатели сериала передумали оставлять их, чтобы не нарушить темп повествования, но история Бутчера слишком важна для сюжета, поэтому ее выпустили отдельно. Действие короткометражки происходит после финала первого и до начала второго сезона.

Первый сезон стартовал в прошлом июле (рецензию Станислава Зельвенского на него вы можете прочитать здесь). Второй сезон начался 4 сентября, и уже известно, что после него нас ждет как минимум еще один сезон. Продюсером шоу выступил автор оригинального комикса «Пацаны» («The Boys») Гарт Эннис (работал над «Проповедником»), сценарий написал сам Крипке. Роли в сериале исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Саймон Пегг и другие.