Создатели «Пацанов» выпустят отдельную короткометражку о Билли Бутчере

Создатели сериала «Пацаны» выпустят короткометражный фильм «Бутчер» об одном из главных персонажей шоу Билли Бутчере. Об этом изданию Collider рассказал шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке.

Короткометражка будет собрана из сцен, которые изначально должны были войти во второй эпизод второго сезона шоу. Создатели сериала передумали оставлять их, так как это нарушило бы темп повествования. Однако история Бутчера слишком важна для сюжета, поэтому ее выпустят отдельно вместе с одним из грядущих эпизодов второго сезона.

Фильм расскажет, чем же занимался Билли Бутчер в течение нескольких недель, которые прошли между финалом первого сезона и второй серией второго сезона.

Первый сезон стартовал в прошлом июле (рецензию Станислава Зельвенского на него вы можете прочитать здесь). Продюсером шоу выступил автор оригинального комикса «Пацаны» («The Boys») Гарт Эннис (работал над «Проповедником»), сценарий написал сам Крипке. Роли в сериале исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Саймон Пегг и другие.

Крипке заявил, что бюджет второго сезона выше, чем у первого, а снимали они его на один месяц дольше, но эти деньги и время были потрачены не столько на новые спецэффекты и масштабные экшен-сцены, сколько на проработку персонажей и мира, в котором они живут. Крипке признался, что действовал по совету, который ему когда‑то дал режиссер Сэм Рейми — создать персонажей, которых полюбишь, а потом заставить их страдать.