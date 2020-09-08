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Мария Колесникова порвала паспорт, чтобы не уезжать из Беларуси

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:55

Мария Колесникова не пересекла границу Беларуси с Украиной — она порвала свой паспорт при попытке насильственно вывезти ее с территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

«При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», — рассказал собеседник агентства.

О выезде сотрудников Координационного совета оппозиции Родненкова и Кравцова на территорию Украины, а также попытке вывоза Колесниковой высказался у себя в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь», — заявил Геращенко.

8 сентября Колесникову, по сообщениям белорусских СМИ, задержали на границе с Украиной. Двое других сотрудников совета, пропавших накануне, Антон Родненков и Иван Кравцов, 8 сентября пересекли границу со страной.

В погранкомитете Беларуси заявили, что машина, из которой «вытолкнули» Колесникову, «создала угрозу жизни» военнослужащего. При этом представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что оппозиционеры «проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» в 4 часа утра».

7 сентября издание Tut.by сообщило о пропаже Колесниковой, Родненкова и Кравцова в Минске. По словам очевидицы, Колесникову затолкали в фургон у Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

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