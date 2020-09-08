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«Белта»: Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Туда же уехали пропавшие члены оппозиции

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:35
Обновлено сегодня в 9:25:

«Прошли в установленном порядке таможенное оформление, направились в сторону Украины. У нас есть особенности, связанные с прохождением границы — между пунктом пропуска и государственной границей есть населенный пункт, расстояние составляет 6 км, и в связи с этим у нас действуют наряды усиления для контроля за обстановкой. Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему. В этот момент Колесникова покинула транспортное средство, вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства. Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали. В настоящий момент она задержана, ведется разбирательство», — рассказали в погранкомитете Беларуси.

Государственное белорусское информагентство «Белта» сообщило, что члена Координационного совета и главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Двое других сотрудников совета, пропавших накануне, Антон Родненков и Иван Кравцов, 8 сентября пересекли границу с Украиной.

В доказательство этого агентство опубликовало видео, на котором Кравцов заявляет, что принял решение покинуть Беларусь. «Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь, чтобы покинуть ее на некоторое время», — говорит он в видеоролике.

О том, что Родненков, Колесникова и Кравцов в ночь на 8 сентября пересекли границу с Украиной сообщает также ТАСС со ссылкой на представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского. По его словам, оппозиционеры «проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» в 4 часа утра».

При этом гостелевидение Беларуси сообщило, что Родненков и Кравцов «сбежали за границу». Как утверждает агентство АТН, Колесникова пыталась «незаконно покинуть территорию Республики Беларусь», но ее задержали на границе.

В Координационном совете, в свою очередь, заявили, что Колесникова покидать границы Беларуси не собиралась.

7 сентября издание Tut.by сообщило о пропаже Колесниковой, Родненкова и Кравцова в Минске. По словам очевидицы, Колесникову затолкали в фургон у Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

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