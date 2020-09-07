Россия заняла 23 место из 25 в рейтинге готовности стран к появлению электромобилей на дорогах

Россия заняла 23 место из 25 в рейтинге развитых стран, наиболее готовых к появлению электромобилей на дорогах, сообщают «Ведомости».

Список подготовила компания KPMG, она включила в него 12 европейских стран, в том числе Россию, семь азиатских, четыре американские, а также Австралию и Новую Зеландию. Строчки рейтинга распределяли по индексу — комплекс показателей, среди которых парк электромобилей, отношение к ним граждан страны, их готовность сменить на них свои обычные автомобили и число зарядных станций.

Ни одна из стран не подобралась к 10 максимальным баллам индекса, лидеры рейтинга — Нидерланды и Норвегия, они набрали 7,9 и 7,4 балла соответственно. У России всего 1,8 балла, столько же у Бразилии, а хуже только Индия (0,9 балла). При этом по показателю развития технологий Россия вообще оказалась на 25 месте — разработок и стартапов в этой области в стране почти нет.

Тем не менее электромобили медленно, но верно набирают в России все большую популярность и находят свою нишу — сейчас на дорогах страны их около 8000.

Однако с развитием частного российского электротранспорта не все так гладко — москвичи, например, жалуются, что «Мосэнерго» демонтирует уже существующие зарядные станции, вместо того чтобы открывать новые, как планировалось. Также производство первого в России серийного электромобиля пришлось отложить на неопределенный срок, так как его создатели не смогли получить кредит у государственного Фонд развития промышленности.