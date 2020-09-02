У создателей первого серийного российского электромобиля Zetta нет денег на его выпуск

Фонд развития промышленности (ФРП) отказал создателям первого в России серийного электромобиля Zetta в кредите на 99,9 млн рублей по ставке 1% годовых на пять лет, сообщают «Ведомости».

«В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся. Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только такой инвестор будет найден», — заявил гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.

Ранее Zetta обещала запустить в Тольятти производство электромобиля уже в конце этого года. В продажу планировали выпустить три модели: бюджетную, medium (оптимальную) и премиум-версию с разными характеристиками. У базовой, например, запас хода — 180 километров, а стоить она должна 550 тыс. рублей, цены на две другие модификации не уточняются, но их запас хода — 360 километров. Заряжать такой электромобиль можно от розеток 220–380 Вольт и трансформаторов.