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У создателей первого серийного российского электромобиля Zetta нет денег на его выпуск

Илья Голубев
Сегодня в 11:34

Фонд развития промышленности (ФРП) отказал создателям первого в России серийного электромобиля Zetta в кредите на 99,9 млн рублей по ставке 1% годовых на пять лет, сообщают «Ведомости».

«В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся. Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только такой инвестор будет найден», — заявил гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.

Ранее Zetta обещала запустить в Тольятти производство электромобиля уже в конце этого года. В продажу планировали выпустить три модели: бюджетную, medium (оптимальную) и премиум-версию с разными характеристиками. У базовой, например, запас хода — 180 километров, а стоить она должна 550 тыс. рублей, цены на две другие модификации не уточняются, но их запас хода — 360 километров. Заряжать такой электромобиль можно от розеток 220–380 Вольт и трансформаторов.

«Компания Zetta может доработать проект с учетом замечаний экспертного совета ФРП и выйти на повторное рассмотрение заявки», — тем не менее утверждают в Минпромторге.

Электромобили медленно, но верно набирают в России все большую популярность и находят свою нишу — сейчас на дорогах страны их около 8000. Однако с развитием частного российского электротранспорта не все так гладко — москвичи, например, жалуются, что «Мосэнерго» демонтирует уже существующие зарядные станции вместо того, чтобы открывать новые, как планировалось.

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