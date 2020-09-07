перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мужчине, убившего гея на Курском вокзале, отменили оправдательный приговор 16:25
Француз пытался убить муху и случайно взорвал свой дом 16:02
Неявные отношения/«ВКонтакте» В Томске неизвестные разгромили выставку, посвященную женской истории. Она проработала один день
В Томске неизвестные разгромили выставку, посвященную женской истории. Она проработала один день 15:56
Ведущие российские писатели и журналисты написали рассказы для «Ночлежки» 15:28
Москва попала в топ мегаполисов с самой эффективной экономической политикой во время пандемии 15:14
Россия заняла 23 место из 25 в рейтинге готовности стран к появлению электромобилей на дорогах 15:07
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года 14:30
Unilever перестала работать с шоу Comment Out после шуток про Беларусь и хабаровские протесты 14:16
consequenceofsound.net «Все кончено»: Оззи Осборн больше не будет выступать с Black Sabbath
«Все кончено»: Оззи Осборн больше не будет выступать с Black Sabbath 14:05
Сахалинские третьеклассники устроили пикет против буллинга в школе. Теперь их допрашивает полиция 13:10
Мария Захарова высмеяла президента Сербии. Теперь он планирует активнее сближаться с Евросоюзом 12:31
Tut.by: в Минске похитили Марию Колесникову. Также пропали два сотрудника Координационного совета 12:02
parliament.uk Доминик Рааб высказался об отравлении Навального. Что он сказал на деле и что об этом написал ТАСС
Доминик Рааб высказался об отравлении Навального. Что он сказал на деле и что об этом написал ТАСС 11:23
Популярный американский бьюти-блогер умер в 17 лет 10:58
В России за сутки выявили 5185 случаев коронавируса 10:39
Доминиканские полицейские обстреляли машины «наркокартеля». Это была съемочная группа фильма «Гичи» 10:20
В России поддержали введение сексуального просвещения в школах. За это высказались 74% россиян 9:31
Solen Feyissa/Unsplash Instagram удалил страницу Семена Семина — 13-летнего ребенка с синдромом Дауна. Аккаунт вел его отец
Instagram удалил страницу Семена Семина — 13-летнего ребенка с синдромом Дауна. Аккаунт вел его отец 8:46
«Марш единства» в Минске, кадры нового фильма Дэвида Финчера и другие новости дня Вчера в 19:10 Дайджест
В Эквадоре грабители ворвались в дом девушки во время урока в Zoom. Это увидели другие студенты Вчера в 17:51
Отключить рекламу

Ведущие российские писатели и журналисты написали рассказы для «Ночлежки»

Илья Голубев
Сегодня в 15:28

Благотворительная организация «Ночлежка» и издательство «Клаудберри» запустили сбор средств на издание сборника «Дом», рассказы для которого написали 24 ведущих российских писателя и журналиста. Для печати тиража необходимо собрать 680 тыс. рублей.

В списке авторов: Борис Акунин, Дмитрий Быков, Линор Горалик, Алла Горбунова, Катерина Гордеева, Леонид Парфенов, Лев Рубинштейн, Алексей Сальников, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Екатерина Шульман, Галина Юзефович, Леонид Юзефович и другие. Все они работали совершенно бесплатно, а деньги, заработанные на продаже книг, передадут «Ночлежке».

«Дом» — книга, которую будет интересно читать всем, вне зависимости от отношения к бездомным, «Ночлежке» и социальной ответственности. Речь в ней не о бездомности и вообще не о благотворительности. В одних рассказах авторы говорят о наследстве, в других — о домашнем аресте, в третьих — о детских воспоминаниях и фантазиях. Все их объединяет одна тема: дом в самом широком смысле слова», — рассказали представители организации.

Весной «Ночлежке» пришлось приостановить работу нескольких своих проектов из‑за пандемии коронавируса. Кроме того, организация два года пыталась запустить проекты в Москве, однако жители столицы выступали против (в декабре «Афиша Daily» разобралась в сути конфликта). Летом «Ночлежка» все же запустила в Москве проект «Ночной автобус» и открыла очную консультационную службу для бездомных.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
юмор
«Женский стендап»
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить