Ведущие российские писатели и журналисты написали рассказы для «Ночлежки»

Благотворительная организация «Ночлежка» и издательство «Клаудберри» запустили сбор средств на издание сборника «Дом», рассказы для которого написали 24 ведущих российских писателя и журналиста. Для печати тиража необходимо собрать 680 тыс. рублей.

В списке авторов: Борис Акунин, Дмитрий Быков, Линор Горалик, Алла Горбунова, Катерина Гордеева, Леонид Парфенов, Лев Рубинштейн, Алексей Сальников, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Екатерина Шульман, Галина Юзефович, Леонид Юзефович и другие. Все они работали совершенно бесплатно, а деньги, заработанные на продаже книг, передадут «Ночлежке».

«Дом» — книга, которую будет интересно читать всем, вне зависимости от отношения к бездомным, «Ночлежке» и социальной ответственности. Речь в ней не о бездомности и вообще не о благотворительности. В одних рассказах авторы говорят о наследстве, в других — о домашнем аресте, в третьих — о детских воспоминаниях и фантазиях. Все их объединяет одна тема: дом в самом широком смысле слова», — рассказали представители организации.