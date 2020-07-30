«Ночлежка» открыла очную консультационную службу для бездомных в Москве, сообщил директор благотворительной организации Григорий Свердлин. Ранее в «Ночлежке» были доступны только консультации по телефону.

Теперь же консультационная служба будет вести прием в Бумажном переулке по понедельникам, средам и пятницам, с 10.00 до 17.00. Юристы начнут принимать посетителей по понедельникам и средам, соцработники будут доступны каждый рабочий день. Ожидается, что помощь смогут получить до 30 человек в день и до 250 в месяц.

Специалисты смогут помочь бездомным в восстановлении документов, поиске родственников, оспаривании мошеннических сделок с недвижимостью, получении пенсии и медицинской помощи, а также в трудоустройстве.

«Это очень радостно. При этом, когда мы задумывали этот проект, находились те, кто говорил, что ничего у нас не получится, что этот проект нужно выносить в промзону. Все получилось», — сказала руководитель московского филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова.

Недавно петербургский режиссер Антон Грачев снял социальный ролик о мальчике-космонавте для «Ночлежки». Посмотреть его можно здесь.