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Die Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко

Анастасия Цой
Сегодня в 10:33

Евросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники.

Инициатором этого решения, по информации издания, стала Германия. Ее поддержали Франция и Италия. Власти этих стран заявили, что «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Александром Лукашенко нужно держать открытыми», а санкции против «последнего диктатора Европы» это бы осложнили.

За введение санкций против Лукашенко выступают несколько стран Прибалтики и Польша. «Переговоры идут чрезвычайно тяжело, потому что каждый санкционный список должен быть единогласно одобрен всеми государствами-членами ЕС», — заявил Die Welt высокопоставленный источник в Евросоюзе.

По словам еще одного источника, формального голосования по включению Лукашенко в санкционный список Евросоюза пока не было, однако неофициальные переговоры ясно дали понять, что ему дадут «покинуть страну невредимым».

В конце августа Эстония, Литва и Латвия запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. До этого стало известно о планах Евросоюза ввести санкции против 20 представителей власти Беларуси. Александр Лукашенко уже прокомментировал грядущие санкции. «Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил он.

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