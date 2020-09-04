Die Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко

Евросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники.

Инициатором этого решения, по информации издания, стала Германия. Ее поддержали Франция и Италия. Власти этих стран заявили, что «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Александром Лукашенко нужно держать открытыми», а санкции против «последнего диктатора Европы» это бы осложнили.

За введение санкций против Лукашенко выступают несколько стран Прибалтики и Польша. «Переговоры идут чрезвычайно тяжело, потому что каждый санкционный список должен быть единогласно одобрен всеми государствами-членами ЕС», — заявил Die Welt высокопоставленный источник в Евросоюзе.

По словам еще одного источника, формального голосования по включению Лукашенко в санкционный список Евросоюза пока не было, однако неофициальные переговоры ясно дали понять, что ему дадут «покинуть страну невредимым».

В конце августа Эстония, Литва и Латвия запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. До этого стало известно о планах Евросоюза ввести санкции против 20 представителей власти Беларуси. Александр Лукашенко уже прокомментировал грядущие санкции. «Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил он.