Билли Айлиш придумала логотип Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

Американская певица Билли Айлиш разработала логотип Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Rolling Stone.
Для своего логотипа Айлиш использовала фирменный зеленый шрифт, которым она написала букву «A» в названии города. Певица призналась, что не уверена, будет ли ее дизайн актуален через восемь лет. Однако, по словам певицы, не стоит пытаться угодить себе прошлой или будущей.
В видеоролике, презентующем лого, Билли Айлиш рассказала, что значит для нее Лос-Анджелес. Она назвала город «очень дружелюбным местом». Как утверждает певица, в Лос-Анджелесе «есть все, и ты просто не осознаешь это».
«Есть пара мест, куда я люблю ходить одна. Мне нравится водить машину, и большую часть времени здесь я провожу за рулем», — говорит Айлиш.
Билли Айлиш не единственная знаменитость, которой организаторы Олимпиады предложили поучаствовать в создании логотипа Игр. Свои версии лого также представили гимнастка Габби Дуглас, фигурист Адам Риппон, футболистка Алекс Морган, паралимпиец Оз Санчес, бегунья Аллисон Феликс, художник Стивен Харрингтон, фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад, тату-мастер Dr. Woo и другие.
Недавно Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, в него вошла Алекс Морган. А Билли Айлиш в конце июля представила новый сингл «My Future», который на днях перепела Майли Сайрус.