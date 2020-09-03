Билли Айлиш придумала логотип Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

Для своего логотипа Айлиш использовала фирменный зеленый шрифт, которым она написала букву «A» в названии города. Певица призналась, что не уверена, будет ли ее дизайн актуален через восемь лет. Однако, по словам певицы, не стоит пытаться угодить себе прошлой или будущей.

Американская певица Билли Айлиш разработала логотип Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Rolling Stone.

В видеоролике, презентующем лого, Билли Айлиш рассказала, что значит для нее Лос-Анджелес. Она назвала город «очень дружелюбным местом». Как утверждает певица, в Лос-Анджелесе «есть все, и ты просто не осознаешь это».

«Есть пара мест, куда я люблю ходить одна. Мне нравится водить машину, и большую часть времени здесь я провожу за рулем», — говорит Айлиш.

Билли Айлиш не единственная знаменитость, которой организаторы Олимпиады предложили поучаствовать в создании логотипа Игр. Свои версии лого также представили гимнастка Габби Дуглас, фигурист Адам Риппон, футболистка Алекс Морган, паралимпиец Оз Санчес, бегунья Аллисон Феликс, художник Стивен Харрингтон, фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад, тату-мастер Dr. Woo и другие.

Недавно Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, в него вошла Алекс Морган. А Билли Айлиш в конце июля представила новый сингл «My Future», который на днях перепела Майли Сайрус.