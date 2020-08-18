Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В рейтинг попали десять девушек, россиянок среди них не оказалось.

Возглавила рейтинг японская теннисистка Наоми Осака, за прошлый год 22-летняя спортсменка заработала 37,4 млн долларов. Причем 34 млн долларов Осака получила благодаря контрактам со спонсорами, например, Procter&Gamble, All Nippon Airways и Nissin. Эти компании используют имя и образ девушки в маркетинговых кампаниях, посвященных Олимпийским играм в Японии.

Второй в рейтинге стала американка Серена Уильямс, заработавшая за год 36 млн долларов. Третьей в списке также стала теннисистка, на этот раз австралийская — Эшли Барти. Ее доход составил 13,1 млн долларов, из которых лишь 3 млн — от рекламных контрактов.

Всего в рейтинг вошли девять теннисисток, среди которых — румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску, испанка Гарбинье Мугуруса, украинка Элина Свитолина, американка София Кенин и немка Анжелика Кербер. Единственной не теннисисткой в рейтинге стала американская футболистка Алекс Морган, чей доход за год составил 4,6 млн долларов.

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