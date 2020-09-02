В Канаде изобрели очки, которые препятствуют прокрастинации

Разработчики сконструировали гаджет таким образом, что очки следят за действиями человека и показывают, если он бездельничает или слишком засиделся в соцсетях. Очки работают на технологии искусственного интеллекта.

В Канаде изобрели очки Specs, которые препятствуют прокрастинации и повышают продуктивность, сообщил The Verge.

Данные о деятельности владельца собираются с помощью камеры и передаются в специальное приложение, где в виде диаграмм показывается, сколько времени было проведено с пользой, а сколько — потрачено впустую.

Сейчас очки, стоимость которых составляет 250 долларов, готовы распознать двадцать видов активности, например, чтение, письмо, занятия спортом и йогой, приготовление еды, разговоры с другими людьми и игру на музыкальном инструменте.

H&M недавно представил новое изобретение — куртку, созданную для объятий на расстоянии. А бренды одежды Warp+Weft и DL1961 скоро выпустят коллекции вещей из антивирусной джинсовой ткани, придуманной швейцарскими учеными из компании HeiQ.