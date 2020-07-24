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Швейцарские ученые создали антивирусные джинсы

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:35

Швейцарская компания HeiQ разработала жидкость Viroblock, которая уничтожает частицы вируса на тканях, сообщил Dazed. Она эффективна против 99,9% бактерий, вызывающих COVID-19.

Разработку применили впервые на джинсовой ткани — теперь компания вместе с брендами Warp+Weft и DL1961 собирается разработать целую линейку вещей из денима. Они будут выдерживать до 30 стирок, не теряя способности к уничтожению болезнетворных бактерий. Коллекцию планируют выпустить 1 октября.

«Поскольку безопасность — это ключевая забота наших покупателей, мы хотим им помочь. Наши джинсы предназначены для того, чтобы вы хорошо выглядели и чувствовали себя хорошо, надевая их», — отметила CEO Warp+Weft и DL1961 Сара Ахмед.

Warp+Weft и DL1961 не единственные компании, которые стремятся создать антивирусную одежду. Ранее бренд Diesel анонсировал свое сотрудничество со шведской фирмой Polygiene, которая также представила технологию очистки тканей от вирусов ViralOff.

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