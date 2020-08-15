H&M создал куртку для объятий на расстоянии

Разработка называется Wearable Love («Носимая любовь») и придумана для тех, кто ощущает нехватку тактильных ощущений в период пандемии и самоизоляции. Куртка сделана из джинсовой ткани. В нее встроены сенсоры, которые создают ощущение объятий.

Каждое изделие имеет уникальный код, которым можно поделиться с близкими — они смогут активировать сенсоры с помощью специального приложения и технологии Bluetooth. Куртки могут создавать разные паттерны касаний, благодаря им человек будет понимать, кто именно его обнимает. Когда Wearable Love поступит в продажу, пока не сообщается.

Ранее швейцарские ученые из компании HeiQ создали антивирусные джинсы, их будут продавать бренды Warp+Weft и DL1961.