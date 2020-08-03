Первый российский электромобиль выпустят в серийное производство в конце этого года

В Тольятти уже к концу этого года запустят производство первого российского электромобиля Zetta, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Серийный выпуск Zetta на собственном заводе бренда был запланирован на весну, но из‑за пандемии коронавируса сроки пришлось пересмотреть.
«Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — заявил Мантуров.
Электромобиль Zetta, по утверждению его создателей, собран из деталей, произведенных в России, только батареи закупают в Китае. Стоимость базовой комплектации Zetta — 450 тыс. рублей, за такие деньги запас хода для одной зарядки у нее составит 120 километров, у более дорогих версий — до 500 километров. Электромобиль сможет развивать скорость до 120 километров в час.