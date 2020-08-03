Первый российский электромобиль выпустят в серийное производство в конце этого года

В Тольятти уже к концу этого года запустят производство первого российского электромобиля Zetta, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Серийный выпуск Zetta на собственном заводе бренда был запланирован на весну, но из‑за пандемии коронавируса сроки пришлось пересмотреть.

«Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — заявил Мантуров.