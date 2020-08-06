Следствие: Сафронов передал Чехии секретные сведения, зашифровав их с помощью книги Роя Медведева

Следствие считает, что экс-журналист Иван Сафронов передал секретные сведения чешской разведке с личного компьютера в своей московской квартире. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

По версии ФСБ, экс-журналист зашифровал данные с помощью бесплатной программы VeraCrypt, а в качестве паролей использовал фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).