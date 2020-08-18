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Лукашенко наградил 300 силовиков «за безупречную службу». Среди них — омоновцы и водители автозаков

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:29

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил порядка 300 белорусских силовиков медалями «за безупречную службу». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальный правовой портал Беларуси.

Лукашенко подписал указ о награждении еще 13 августа. Документ содержит 25 страниц. Согласно ему, силовики награждаются медалями I, II и III степеней. Награды присвоены «за образцовое исполнение служебных обязанностей», пишет «Интерфакс».

Среди награжденных медалью I степени заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков. Также награды получили работники департамента охраны, бойцы ОМОН и водители автозаков.

В Беларуси c 9 августа шли протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с силовиками, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщали, что людей держали во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормили, давали воду из‑под крана, избивали.

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