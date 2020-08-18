Nexta сообщила об изнасилованиях девушек в белорусских СИЗО

Телеграм-канал Nexta написал об изнасилованиях девушек в белорусских СИЗО с 9 по 13 августа. По словам журналистов, сейчас есть надежные и проверенные свидетельства как самих пострадавших, так и врачей, работавших с ними.

«Пока далеко не все пострадавшие готовы рассказывать о них (изнасилованиях. — Прим. ред.) публично. Сейчас с женщинами работают врачи и психологи <…>. Кажется, нам еще только предстоит узнать всю правду о масштабах насилия и беззакония, развернувшихся в Беларуси в эти дни. И нам сейчас очень важно сохранить свидетельства для наказания виновных», — пишет Nexta.

Врач, которая ведет твиттер под ником Плоткина, написала, что одна из пациенток ее подруги-гинеколога — изнасилованная в ЦИП на Окрестина девушка; у нее диагностировали разрыв шейки матки.

О том, что происходит в белорусских СИЗО, рассказывали задержанные и некоторые журналисты. Например, корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко писал следующее: «Отовсюду были слышны удары, крики, вопли». Журналист и блогер Антон Лядов («The Люди») снял видео о своем пребывании в Беларуси, задержании и нахождении в СИЗО, посмотреть его можно здесь. В ролике он рассказывал, что силовики били всех без разбора: и мужчин, и женщин, и несовершеннолетних, и пожилых.