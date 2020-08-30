Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшее время

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко договорились провести встречу в Москве в ближайшие недели. Об этом говорится на сайте президента России.

Согласно заметке на сайте, Путин и Лукашенко созвонились по телефону, в ходе разговора российский президент «тепло поздравил» белорусского с днем рождения. Также они «подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дата встречи пока не определена, это будет решаться позже.

Ранее Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании миллиарда долларов долга. «Это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — заявил он.

Путин, в свою очередь, заявлял, что сформировал по просьбе Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. Они не будут применяться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси не перейдут границ и не начнут разбой, сказал российский президент. Ситуацию в республике он назвал «выравнивающейся», а действия силовиков охарактеризовал как «сдержанные».

После начавшихся в Беларуси протестов Александр Лукашенко несколько раз звонил Владимиру Путину. По итогам первого телефонного разговора белорусский лидер заявил о готовности России «обеспечить безопасность» его страны при первом же запросе. Лукашенко отметил, что это произойдет в случае внешних военных угроз.