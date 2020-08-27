Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании миллиарда долларов долга

Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о рефинансировании миллиарда долларов долга перед Россией. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования. То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — заявил Лукашенко.

Сегодня Владимир Путин заявил, что сформировал по просьбе Александра Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси.