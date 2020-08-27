перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сергей Шнуров выпустил фильм про протесты на шихане Куштау 15:31
Вокалистка Alai Oli вступилась за девушку, которую привлекают за экстремизм из‑за песни группы 15:28
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании миллиарда долларов долга 15:22
Путин обвинил США и Украину в организации ареста россиян под Минском в июле 14:55
Силовики Курганской области отчитались о 100% раскрываемости убийств и изнасилований 14:54
Обвиненный в домогательствах Михаил Скипский проведет игры для петербургской молодежи 14:44
В Минске проходят обыски в редакциях «The Village Беларусь» и Kyky.org 14:31
Путин: в сентябре в России появится еще одна вакцина от коронавируса 14:24
«ВКонтакте» открыла прием заявок на двухнедельный хакатон «Вездекод» 13:52
Путин сформировал силовой резерв для помощи Беларуси 13:51
«Есть «воспитание»: член ОП предложил отказаться от понятия «семейное насилие» 13:12
Anthony DELANOIX/Unsplash Деятели концертной индустрии призвали Роспотребнадзор и правительство вернуть концерты
Деятели концертной индустрии призвали Роспотребнадзор и правительство вернуть концерты 12:59
«Просто представь, что мы знаем»: вышел трейлер мини-сериала Романа Волобуева о телеграм-каналах 12:45
Forbes назвал самых богатых женщин страны. Вдова Лужкова снова первая в списке 12:23
МВД начало проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального 11:53
«Это глупость»: ректор МГУ отказался лишать Лукашенко звания почетного профессора университета 11:41
Warner Bros. Pictures/YouTube Вышло видео про создание «Довода» Кристофера Нолана
Вышло видео про создание «Довода» Кристофера Нолана 11:12
США введут санкции против трех российских НИИ. Их подозревают в разработке химического оружия 10:45
В России за сутки выявили 4711 новых пациентов с COVID-19 10:41
Проблемы в пути в клипе «My Ex’s Best Friend» от Machine Gun Kelly 10:16
Отключить рекламу

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании миллиарда долларов долга

Анастасия Цой
Сегодня в 15:22

Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о рефинансировании миллиарда долларов долга перед Россией. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования. То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — заявил Лукашенко.

Сегодня Владимир Путин заявил, что сформировал по просьбе Александра Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
поп
«Mint Music Home Live»: Алена Швец, Мусор, Маяк
Девушки с гитарами поют о проблемах своего поколения
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
драма
Женщина, которая убежала
Новый фильм Хона Сан Су (есть котик)
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить