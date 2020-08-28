«Skibidi» от Little Big вновь стал самым просматриваемым российским клипом на YouTube

Видео Little Big на песню «Skibidi» преодолело на YouTube отметку в 450 млн просмотров и стало самым просматриваемым российским клипом на платформе. На это обратил внимание The Flow.

Впервые Skibidi стал лидером среди российских роликов еще в апреле, набрав 400 млн просмотров и 3,4 млн лайков. Однако затем его потеснил с первого места клип «I Got Love» дуэта Miyagi & Andy Panda c Ремом Диггой. На момент написания заметки у последнего было 436 млн просмотров, в то время как у «Skibidi» — 451 млн.