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«Аватар», «Звездные войны», «Мулан»: Disney отложил релизы многих своих фильмов

Анастасия Цой
Сегодня в 10:53

Кинокомпания Disney отложила премьеры многих своих фильмов из‑за распространения коронавируса и непростой ситуации в индустрии. Об этом пишет Deadline.

Все части «Аватара» и «Звездных войн» перенесли на год. Так, «Аватар 2» выйдет только в конце 2022 года, «Аватар 2» — в конце 2024 года, «Аватар 4» — в конце 2026 года, а «Аватар 5» — в конце 2028 года. Релизы «Звездных войн» теперь запланированы на 2023, 2025 и 2027 года.

Фильм «Мулан», который должен был выйти в августе, вообще сняли с расписания. Когда он появится в прокате, неизвестно.

Disney отложил и снял с расписания не только блокбастеры: «Французский вестник» Уэса Андерсона сняли с расписания, «Историю Дэвида Копперфилда» отложили на две недели — до 28 августа 2020 года, «Смерть на Ниле» — тоже на две недели до 23 октября 2020 года. Хорроры «Пустой человек» и «Оленьи рога» сдвинули на 4 декабря 2020 года и 9 февраля 2021 года соответственно. «Последнюю дуэль» Ридли Скотта с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном перенесли на год — на 15 октября 2021 года.

Вслед за Disney релизы своих фильмов перенесли Sony и Paramount. Третья часть «Человека-паука» с Томом Холландом выйдет на месяц позже, 17 декабря 2021 года. До следующего года отложили «Тихое место 2» и «Топ Ган: Мэверик».

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