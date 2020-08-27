Опрос: как минимум 12 IT-компаний уезжают из Беларуси, еще 112 ищут возможность для этого

Как минимум 12 IT-компаний находятся в процессе полного перемещения из Беларуси, 59 — частичного, еще 112 начали искать возможность для него. Об этом свидетельствует опрос сооснователя Iomico Николая Мурзенкова, который он организовал на своей странице в LinkedIn. Предварительными результатами голосования поделился белорусский портал dev.by.

В опросе на утро 27 августа приняли участие 800 человек. Лишь 383 из них сказали, что их компании оставляют в Беларуси всех сотрудников. Чтобы определить количество фирм, задумавшихся о релокейте или находящихся в процессе него, Мурзенков вручную перебирает профили проголосовавших и заносит уникальных работодателей в таблицу. Окончательные итоги голосования он подведет 31 августа.

«Я не вносил в список тех голосовавших, профили которых указывали на дислокацию компании-работодателя за пределами Беларуси, либо тех, кто проживал не в Беларуси. Таким образом я постарался свести погрешности и неточности к минимуму», — добавил автор опроса.

В последние годы белорусская отрасль высоких технологий активно развивалась, а многие IT-проекты с белорусскими корнями (к примеру, мессенджер Viber, компания Wargaming с ее игрой World of Tanks, приложение MSQRD и фирма EPAM) добились значительного успеха на мировом рынке.

Ситуация стала меняться после начавшихся в стране протестов. 13 августа силовики пришли с обысками в минские офисы «Яндекса» и Uber. Их официальная причина до сих пор неизвестна, источники The Bell утверждают, что правоохранители хотели получить данные о поездках в «Яндекс.Такси».

После этого «Яндекс» эвакуировал из Беларуси некоторых сотрудников. Его примеру последовали и другие: например, компания Godel Technologies, которая переместила часть работников в Украину. Подобные планы также появились у Wargaming и альянса компаний IBA Group.