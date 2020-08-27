МВД начало проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал А. Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения.

Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)», — сообщается в пресс-релизе.

В заявлении ведомства отмечается, что в организме политика пока не выявило сильнодействующих или наркотических веществ.

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких.

Сначала омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно. 22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Врачи этой клиники заявили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление поспешным. Он добавил, что пока отравляющее вещество не найдено, повода заводить уголовное дело нет.