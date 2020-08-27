«Есть «воспитание»: член ОП предложил отказаться от понятия «семейное насилие»

Член Общественной палаты (ОП) России Павел Поджигайло призвал отказаться от понятия «семейное насилие», так как оно, по его мнению, мешает воспитанию детей и ставит ребенка выше остальной семьи, сообщает РИА «Новости».

«Надо убрать понятие «семейное насилие». Ну нет такого понятия. Есть понятие «воспитание» , — заявил Поджигайло на слушаниях по подготовке мероприятий до 2027 года в рамках Десятилетия детства. Напомним, что эти слова принадлежат первому замглавы комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Аргументом в пользу отмены «семейного насилия» оказалось восхождение Поджигайло на Эльбрус вместе со своими детьми. Он считает, что этот поход можно классифицировать как «создание опасности для здоровья ребенка» в понятиях современной ювенальной юстиции. При этом Поджигайло не уточнил, рассматривали ли российские органы опеки подобные дела как насилие.

«Это очень важно — убрать все вот эти вот так называемые ювенальные добавки, которые что делают? Они говорят: мы должны защитить детей. То есть ребенок ставится выше семьи. Давайте поменяем местами. Семью надо защищать, без семьи нет ребенка. Если мы не будем заниматься семьями, то дети не родятся», — считает Поджигайло.

Этим летом Бугульминский суд дважды оправдал жителя Бугульмы Сергея Кукушкина, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. «Я ни в чем не виноват. Все произошло случайно», — говорил он в свое оправдание.