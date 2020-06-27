«Просто психанул»: в Татарстане оправдали отца, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери

В Татарстане суд оправдал отца, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

По данным издания, в октябре прошлого года мужчина, чье имя не называется, остался дома с тремя детьми. Вечером он позвонил жене и сообщил о кровотечении о полуторагодовалой дочери. В больнице у девочки обнаружили травмы, характерные для сексуального насилия. Было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Мужчине грозило до 20 лет лишения свободы.

Сначала подсудимый говорил, что случайно травмировал ребенка, когда менял подгузник. Однако эксперт заявлял, что такие повреждения не могут быть случайны.

Позже, на одном из заседаний, мужчина признался, что «просто психанул» после ссоры с женой. Несмотря на это, суд не нашел в его действиях состава преступления, посчитав, что обвиняемый не собирался удовлетворять свои сексуальные потребности.

Местная прокуратору направила апелляцию в Верховный суд Татарстана, а адвокат обвиняемого — возражение на эту апелляцию.

Помощник прокурора Николай Вдовин сообщил, что на суде были представлены доказательства того, что мужчина действовал с прямым умыслом: «Это показания и матери ребенка, и фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов к травмированной девочке, наконец, показания самого обвиняемого. Хотя и не сразу, но он сознался, что якобы «от злости» совершил насилие над дочерью».

В твиттере появились хэштеги #казаньпосадилапедофила и #зверявтюрьму, которые сопровождают твиты с критикой решения суда. Также на Change.org появилась петиция с требованием наказать мужчину.