Ксения Собчак возглавила рейтинг самых успешных инстаграм-блогеров от Forbes

Журнал Forbes выпустил рейтинг российских инстаграм-блогеров и блогерок, заработавших больше всего денег на своих аккаунтах. Рейтинг был подготовлен совместно с аналитической компанией WhoIsBlogger.

На первом месте оказалась журналистка Ксения Собчак — за год она заработала 1,48 млн долларов . Также в тройку лидеров попали певица Полина Гагарина (заработала 890 тыс. долларов) и телеведущая Ида Галич (850 тыс. долларов).

В топ-10 рейтинга попали Ксения Бородина, Алина Левда, Настя Ивлеева, Валерия Чекалина, Регина Тодоренко, Елена Темникова. Замыкает десятку первый мужчина в списке — Хабиб Нурмагомедов.

Последние пять строчек достались Ольге Бузовой, Егору Криду, Виктории Боне, Алану Енилееву, Рите Дакоте. Все блогеры с 4-го по 15-е место заработали примерно 500 тыс. — 800 тыс. долларов.

Ксения Собчак первый раз лидирует в списке Forbes, но не в первый раз в него попадает — в этом году она уже оказалась, например, в списке звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами и топе самых успешных звезд моложе 40 лет.