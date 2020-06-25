Forbes составил новый рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40

Журнал Forbes выпустил свой ежегодный рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Список опубликован на сайте издания.

Рейтинг составляется на основе двух критериев — годового дохода звезд и их популярности, уровень которой определяется по количеству запросов в соцсетях, поисковиках, а также упоминаниях в СМИ. Кроме того, журналисты оценивали количество подписчиков у людей в инстаграме и на ютьюбе. В рейтинг этого года вошли только российские звезды, годовой доход которых превысил 1 млн долларов, тогда как в прошлых рейтингах минимальная планка дохода за год составляла 500 тыс. долларов.

Первые две строчки рейтинга, как и в прошлом году, заняли боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с доходом 16,5 млн долларов в год и певица Ольга Бузова — 2,7 млн долларов. На третьем месте — певец Егор Крид с 6,9 млн долларов. Четвертое место рейтинга занял хоккеист Александр Овечкин — 15,1 млн долларов, на пятом — телеведущая Ксения Собчак, которая за год получила 4,7 млн долларов.

Также в рейтинг вошли телеведущая Настя Ивлеева с доходом в 1,5 млн долларов — она заняла 17-е место, на 18-е место — группа Little Big, заработок которых составил 1 млн долларов, журналист и блогер Юрий Дудь — 19-е место и 1,3 млн долларов, блогер Wylsacom — 24-е место и 3,6 млн долларов, музыкант Noize MC — 38-е место и 1,6 млн долларов.

В рейтинг этого года вошли пять новичков — хоккеист Артемий Панарин, годовой доход которого за год превысил 13 млн долларов, теннисист Даниил Медведев с заработком в 12 млн долларов, а также певица Зиверт, рэпер Моргенштерн, телеведущая и бывшая участница шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава.

Рейтинг покинули в общей сложности 11 из 40 человек, и только один из них по возрасту — это ведущий Comedy Club Павел Воля, которому исполнился 41 год. Из‑за денег из рейтинга выбыли рэперы Oxxxymiron, Face и Feduk, певица Монеточка, блогеры Саша Спилберг, Kate Clapp и Макс +100500: они, по оценкам Forbes, заработали за год меньше чем по 1 млн долларов. Доходы троих спортсменов — фигуристки Евгении Медведевой, футболиста Игоря Акинфеева и хоккеиста Никиты Кучерова — превысили 1 млн долларов, но они не добрали баллов по популярности.