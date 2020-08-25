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Ютьюб-блогер Лендон Клиффорд умер в возрасте 19 лет

Юлия Онодэра
Вчера в 23:45

Блогер Лендон Клиффорд, который вел ютьюб-канал Cam&Fam, умер в возрасте 19 лет. Об этом в инстаграме сообщила его жена Камрин.

По словам девушки, Клиффорд скончался 13 августа, проведя последние шесть дней жизни в коме. После смерти блогер стал донором органов. Как отметила его супруга, он «умер, спасая жизни других людей».

«Он должен был вести своих дочерей к алтарю. Он должен был умереть от старости вместе со мной. Невозможно описать словами ту боль, которую я чувствую», — написала Камрин.

Девушка подчеркнула, что постарается сделать все, чтобы их с Лендоном дочери знали, как сильно их любил отец. Дочери Клиффорда родились в 2017 и 2020 году.

Блог Клиффорда и его жены Cam&Fam появился два года назад. Он посвящен семейной жизни, беременности, родам и воспитанию детей.

Ранее в этом году умерла танцовщица и блогер Николь Теа. Девушка погибла вместе со своим нерожденным ребенком. Также летом утонула в озере звезда сериала «Хор» Ная Ривера.

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