Звезда сериала «Хор» Ная Ривера, вероятно, погибла. Ее тело ищут в озере рядом с Лос-Анджелесом

33-летняя актриса Ная Ривера, известная по роли в сериале «Хор», вероятно, погибла. Ее четырехлетнего сына обнаружили в лодке посередине озера Пиру неподалеку от Лос-Анджелеса. По предположению полиции, Ривера утонула.

Власти уже объявили ее погибшей, спасатели ищут тело. Поисковая операция продолжалась в течение ночи и возобновилась после рассвета. К поискам актрисы подключились водолазы и вертолет.

«У меня пока нет всех данных относительно глубины в том конкретном месте, где была обнаружена лодка, и каковы были внешние условия», — сообщил телеканалу CBS Los Angeles капитан Эрик Бучау, представитель офиса шерифа.

Полиция изъяла автомобиль, на котором Ная Ривера и ее сын приехали к озеру. По словам сына актрисы, они вместе плавали в озере, но «мама в лодку не вернулась». Ребенка нашли спящим в спасательном жилете, мальчик был в лодке один.

Накануне исчезновения Ривера разместила в твиттере свою фотографию с сыном и подписала ее: «Только мы вдвоем».