О ее гибели сообщила мать, разместившая пост на странице Теа в инстаграме. «Покойтесь с миром, моя прекрасная девочка и мой внук Рейн», — написала она.

Танцовщица и блогер Николь Теа умерла вместе со своим нерожденным сыном, сообщила Би-би-си. Девушка была на восьмом месяце беременности.

Причины смерти Николь Теа неизвестны. Девушка жила в Лондоне со своим бойфрендом Богой и регулярно размещала посты в инстаграме и на ютьюб-канале.

В последнем видео, опубликованном на канале Теа, девушка принимает ванну из молока во время фотосессии.

Согласно сообщению матери Теа, несколько видео, снятых до смерти блогера, будут размещены на ее канале в ближайшее время.

Британка Николь Теа была известна своим увлечением уличными танцами, а также активным ведением социальных сетей. В инстаграме на девушку подписаны более 185 тыс. человек. Число подписчиков Теа серьезно выросло за время ее беременности, поскольку блогер подробно делилась своим опытом. По мнению врачей, Теа была здорова и ее беременность протекала нормально.