Сергей Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом заявил, что белорусской оппозицией руководят западные страны, сообщает РИА «Новости».

Лавров обратил внимание на предложение Александра Лукашенко провести в Беларуси конституционную реформу. «Мы привлекли внимание к инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период — инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления.

Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», — сказал министр.

Ранее Владимир Путин в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем выразил озабоченность из‑за попыток некоторых государств оказать давление на власти Беларуси и дестабилизировать обстановку в стране. О недопустимости влияния извне говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такой риторики придерживается и Александр Лукашенко.

Неделю назад Лукашенко заявил, что «новых выборов не будет», а стране нужна конституционная реформа. Подробнее об изменениях основного закона он не говорил. Оппозиция не согласна с предложением и требует проведения честных выборов.