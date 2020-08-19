«Главное, чтобы не было никакого влияния извне»: Дмитрий Песков высказался о ситуации в Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков развернуто ответил на вопросы журналистов о ситуации в Беларуси. Полную расшифровку диалога опубликовала «Медуза».

На вопрос о том, готовы ли в Кремле осудить применение насилия к протестующим в Беларуси, как это сделали в некоторых других странах, Песков ответил так: «Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси, как к внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог».

«И конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место», — добавил Песков. Ранее Владимир Путин в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем выразил озабоченность из‑за попыток некоторых государств оказать давление на власти Беларуси и дестабилизировать обстановку в стране.

Далее у Пескова спросили, признают ли в Кремле прошедшие в Беларуси выборы и нужны ли в стране новые выборы с участием международных наблюдателей. «Те международные наблюдатели, которые были, они фиксировали состоявшиеся выборы», — ответил пресс-секретарь, добавив (еще раз) о важности того, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля.

Он также заявил, что российской военной техники нет на территории Беларуси (ранее в СМИ появились подобные сообщения), как и нет потребности в военной помощи со стороны России.

На многие вопросы Песков не отвечал, говоря, что по белорусской теме ему больше нечего добавить.

Вчера Александр Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «откровенно отвязанными нацистами» и пообещал принять меры, чтобы «остудить горячие головы». В то же время он наградил 300 силовиков медалями «за безупречную службу».

Сегодня проходит экстренный саммит членов Европейского союза по поводу ситуации в Беларуси.