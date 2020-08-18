перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Районный центр «Эльбрус» в Москве открылся арт-проектом студентов НИУ ВШЭ 18:17
Директора музея в Беларуси нашли мертвым. Ранее он отказался подписать протокол избиркома Обновлено в 18:16
Владимир Путин выразил главе Евросовета озабоченность из‑за попыток давления на власти Беларуси 17:52
Доверие может быть самым важным фактором для преодоления депрессии 17:42
Artem Beliaikin/Unsplash День города в Москве отметят без масштабных гуляний
День города в Москве отметят без масштабных гуляний 17:34
Вышел трейлер фильма «Черный дрозд», в котором Сьюзен Сарандон играет смертельно больную женщину 17:11
Трое потерпевших по делу Ефремова подали к актеру иск на 1 рубль 17:01
Блогер собрал пистолет, надевающий маски на лица людей 16:56
Японская гостиница предлагает постояльцам пожить с котом. И даже оставить питомца себе! 16:31
Из «Википедии» намеренно удаляют информацию об актерах дубляжа. Об этом рассказал голос Тора 16:30
TJDarmstadt/Wikipedia Wizz Air перенесла начало полетов из Петербурга в Норвегию, Швецию, Данию и Австрию
Wizz Air перенесла начало полетов из Петербурга в Норвегию, Швецию, Данию и Австрию 16:19
Роуз Макгоуэн обвинила режиссера ленты «Париж, я люблю тебя» Александра Пэйна в развратных действиях 16:12
В Британии к 2024 году могут запустить аэротакси с электродвигателем 16:01
Млечный Путь может скрывать десятки тысяч обитаемых планет 15:41
Трех продюсеров «Шоу Эллен ДеДженерес» уволили после обвинений в расизме и домогательствах 15:06
Число москвичей, недовольных Собяниным, удвоилось за год 15:05
apologiaprotest/Twitter Суд в Перми приговорил к двум годам колонии фигуранта дела о чучеле Путина
Суд в Перми приговорил к двум годам колонии фигуранта дела о чучеле Путина 14:57
Сотни иностранных студентов не могут продолжить обучение в России из‑за закрытых границ 14:07
СМИ: Ким Чен Ын объявил собак вне закона в КНДР. Некоторых животных отдают на убой 13:56
Канье Уэст хочет создать христианский TikTok 13:44
Отключить рекламу

Владимир Путин выразил главе Евросовета озабоченность из‑за попыток давления на власти Беларуси

Анастасия Цой
Сегодня в 17:52

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем политическую ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин высказал озабоченность из‑за попыток некоторых государств оказать давление на власти Беларуси и дестабилизировать обстановку в стране.

При этом Шарль Мишель написал в твиттере, что только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси.

Это уже третий за день разговор российского президента с европейскими лидерами о ситуации в Беларуси. До этого он говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко: по сообщениям СМИ, он рассказал, о чем говорил с Меркель и Макроном.

Вчера Шарль Мишель заявил, что созовет экстренный саммит из‑за антиправительственных протестов в Беларуси. Он пройдет в среду, 19 августа.

Ранее признавать результаты выборов в Беларуси отказалась Великобритания, депутаты Европарламента и лидеры ведущих партий ЕС. Они потребовали повторных выборов и объявили Лукашенко персоной нон грата. Германия пригрозила новыми санкциями в отношении белорусских чиновников.

На выборах президента Беларуси, по официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а за его главную оппонентку Светлану Тихановскую — около 10%. Штаб Тихановской результаты голосования не признает: по его данным, соперница Лукашенко набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%.

После первых данных ЦИК о результатах выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые продолжаются больше недели. В первые дни протесты жестоко разгоняли ОМОН и военные, в результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами выборов, но и недовольные жестокостью силовиков. Накануне в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории страны — ее посетили около 200 тыс. человек.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
драматический
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
фантастика
Лобстер
Необычная антиутопия про любовь в мире будущего

Другие материалы по темам

Теги
Европейский совет
Европарламент
ЕС
Центризбирком России
Люди
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Шарль Мишель
Ангела Меркель
Эммануэль Макрон
Светлана Тихановская
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить