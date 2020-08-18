Владимир Путин выразил главе Евросовета озабоченность из‑за попыток давления на власти Беларуси

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем политическую ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин высказал озабоченность из‑за попыток некоторых государств оказать давление на власти Беларуси и дестабилизировать обстановку в стране.

При этом Шарль Мишель написал в твиттере, что только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси.

Это уже третий за день разговор российского президента с европейскими лидерами о ситуации в Беларуси. До этого он говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко: по сообщениям СМИ, он рассказал, о чем говорил с Меркель и Макроном.

Вчера Шарль Мишель заявил, что созовет экстренный саммит из‑за антиправительственных протестов в Беларуси. Он пройдет в среду, 19 августа.

Ранее признавать результаты выборов в Беларуси отказалась Великобритания, депутаты Европарламента и лидеры ведущих партий ЕС. Они потребовали повторных выборов и объявили Лукашенко персоной нон грата. Германия пригрозила новыми санкциями в отношении белорусских чиновников.

На выборах президента Беларуси, по официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а за его главную оппонентку Светлану Тихановскую — около 10%. Штаб Тихановской результаты голосования не признает: по его данным, соперница Лукашенко набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%.

После первых данных ЦИК о результатах выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые продолжаются больше недели. В первые дни протесты жестоко разгоняли ОМОН и военные, в результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами выборов, но и недовольные жестокостью силовиков. Накануне в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории страны — ее посетили около 200 тыс. человек.